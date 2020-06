Tommaso Fattori, 60 anni dalla scomparsa del padre del rugby aquilano

Tommaso Fattori, un ricordo lungo 60 anni, anzi molto di più. L’omaggio dell’Aquila Rugby.

“A 60 anni dalla tua scomparsa, noi vogliamo ricordarti in trionfo! Sei e sarai per sempre con noi! Tommaso Fattori, Foligno, 25/1/1909 – L’Aquila 6/6/1960”.

Era il 6 giugno 1960, quando Tommaso Fattori, il fondatore del rugby all’Aquila e il punto di riferimento di moltissime generazioni di giovani della città, veniva a mancare. Con lui se ne andava la storia del Rugby aquilano, che lui stesso aveva scritto, giorno dopo giorno, con sacrificio e passione infinita. Lasciava, però, un futuro ancora glorioso da costruire per il rugby del capoluogo.

Cartoline quasi d’epoca, per il valore che hanno assunto con il tempo nonostante non siano poi così remote, quelle della Polisportiva L’Aquila Rugby che, da quel triste 6 giugno di 60 anni fa, Tommaso Fattori non lo ha dimenticato mai, neanche per un minuto.

Un momento di esultanza nella seconda partita contro le Fiamme Oro, stagione 195871959 e poi stralci di un articolo su Tommaso Fattori.