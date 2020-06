Scoppito, è morto il 47enne caduto dal tetto

L’AQUILA – Era arrivato in ospedale questa mattina in condizioni disperate. Non c’è stato nulla da fare per il 47enne caduto dal tetto dell’abitazione di Scoppito.

Sul posto si erano precipitati i Carabinieri della Compagnia dell’Aquila, coordinati dal Comandante Luigi Balestra e l’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo al San Salvatore.

Giunto al nosocomio riportando un politrauma esteso, per l’uomo a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarlo.

I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, avvenuto intorno alle 11 di questa mattina. L’uomo non era coniugato e viveva con i suoi familiari, in una palazzina trifamiliare.