George Floyd, anche a L’Aquila il sit in contro il razzismo

Il mondo scende in piazza per dire “no” al razzismo. Dopo la morte di George Floyd non si è messa in marcia solo l’America. Il movimento Black Lives Matter è arrivato anche a L’Aquila.

Black Lives Matter ha varcato i confini e, rimbalzando di paese in paese, è diventato la voce delle minoranze, la voce di chi urla “tutte le vite sono importanti”. Oggi anche il Circolo di Sinistra Italiana L’Aquila ha partecipato al sit-in organizzato in Piazza Duomo, per dare evidenza alle tematiche del “razzismo sistemico che pervade la nostra Società, oltre che chiedere giustizia per tutti i cittadini che hanno subito maltrattamenti da parte dello Stato”.

I militanti hanno partecipato mostrando la famosa vignetta di MGF “Schiavi Uniti d’America”, pubblicata su L’Espresso e condivisa anche sui social d’oltre oceano.