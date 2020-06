Avezzano, mercato in centro: buona la prima

Sotto il sole di giugno, il ritorno del mercato in centro riempie le strade del cuore cittadino. Tanta gente tra gli stand e le bancarelle, tornate nella loro sede storica.

Buona la prima per il ritorno del mercato del sabato in centro città, molto atteso da ambulanti, associazioni di categoria e cittadini. Nonostante le disposizioni anti Covid e le relative nuove norme da seguire, il mercato funziona.

Stand distanziati e cittadini in mascherina, nel rispetto delle regole per limitare il rischio contagio. A più di un anno dallo spostamento della bancarelle nella zona Nord di Avezzano, il mercato è tornato in centro città, concentrato intorno a Piazza Torlonia.

L’ok definitivo al nuovo spostamento era arrivato dall’incontro tra le associazioni di categoria e i dirigenti Suap, dopo la varie fasi di confronto portate avanti dal Commissario prefettizio, il dottor Mauro Passerotti.

Molti i post sui social che hanno accompagnato il ritorno in centro. Tutti contenti dopo le polemiche infuocate dei mesi scorsi, almeno per ora. Resta l’ombra del ricorso presentato da alcuni cittadini, situazione che andrà a definirsi, però, solo nei prossimi giorni.