Maltempo nel Parco Nazionale, crolla ponte sul Giovenco

Sentiero impraticabile all’interno del Parco Nazionale, nel territorio di Ortona dei Marsi. Il maltempo causa un crollo del ponte sul fiume Giovenco.

L’incidente è avvenuto a causa delle forti piogge che si sono abbattute sull’intera provincia dell’Aquila in questi ultimi giorni. Il crollo ha provocato la non praticabilità del sentiero V6, come comunica il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Le precipitazioni torrenziali abbattutesi sul territorio, tra ieri e oggi, hanno infatti causato la piena del fiume.

“Per la vostra sicurezza – comunica il Parco Nazionale – il sentiero non va assolutamente percorso: in questa stagione l’attraversamento del fiume potrebbe essere molto pericoloso. I tecnici del Parco sono al lavoro per il rifacimento della struttura“.