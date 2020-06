L’Aquila – Sole prevalente nella giornata di sabato salvo possibili addensamenti al pomeriggio; tempo asciutto anche in serata. Ampie schiarite anche nella mattinata di domenica, mentre al pomeriggio si attendono piogge in generale esaurimento nelle ore serali. Temperature comprese tra +6°C e +20°C.

In Abruzzo tempo prevalentemente stabile nella giornata di sabato con ampi spazi di sereno su gran parte del territorio qualche nube in più al pomeriggio e poi anche in serata. Ampi spazi di sereno nella mattinata di domenica sulla costa e sulle zone interne; nubi in aumento al pomeriggio con piogge sulle zone interne; locali fenomeni anche in serata sui settori settentrionali.

In Italia al Nord inizio giornata all’insegna della generale stabilità atmosferica su tuttele regioni salvo locali temporali in Friuli. Aumento dell’instabilità apartire dalle Alpi con precipitazioni in estensione alle pianure diLombardia, Piemonte e Veneto nella serata. Al Centro cieli inizialmente sereni su quasi tutti i settori salvo maggioriaddensamenti sull’alta Toscana, ove sono attese deboli piogge per tuttol’arco della giornata. Bel tempo altrove anche al pomeriggio e nelle oreserali. Al Sud generale stabilità atmosferica su tutti i settori salvo locali temporalinel sud della Puglia e deboli piogge sullo Stretto di Messina.

Temperature minime in aumento, massime in diminuzione al centro-nord.

(Centro Meteo Italiano)