L’Aquila, riparte Hysteria di Gianluca Strinella

Dopo le chiusure e il lungo lockdown a causa dell’emergenza Covid, riparte la pizzeria Hysteria di Gianluca Strinella in centro storico, dietro Palazzo Cappa Cappelli.

Hysteria – Salad & Pizza, un nome che è tutto un programma, per il locale che l’imprenditore aquilano Gianluca Strinella ha aperto 3 anni fa, credendo nelle potenzialità del centro storico post sisma.

Gianluca Strinella ha lavorato da sempre in mezzo alla gente: prima nell’abbigliamento, per approdare poi più di 20 anni fa nella ristorazione, una sua grande passione, con l’apertura del ristorante pizzeria Il Baccanale, in via dei Torreggiani, dietro piazza Duomo, chiuso a causa del terremoto.

Altra passione di Strinella è l’arte; difatti accanto a Hysteria c’è la sua galleria, che lo ha portato ad essere molto apprezzato anche fuori città, con i suoi quadri e le sue sculture moderne e all’avanguardia.

Dopo l’emergenza Covid adesso Hysteria è pronto per accogliere di nuovo i suoi clienti in sicurezza.

Il nuovo Dehor è ancora più ampio grazie alla possibilità di ampliamento del suolo pubblico e tutto in sicurezza secondo le disposizioni ministeriali sul Covid.

Con l’occasione sarà possibilile anche il servizio di asporto.

“Un segnale importante della rinascita della vita sociale e di riqualificazione di una delle piazzette piu’ caratteristiche del capoluogo: Piazzetta del Sole. Vi aspettiamo tutte le sere per una pizza, un drink e una chiacchiera!“, dice Strinella.

Per info e prenotazioni potete chiamare il 338/7430656 o contattare sulla pagina ufficiale Facebook.