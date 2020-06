Cotugno pronto in un anno, aggiudicato l’ultimo lotto

La Provincia dell’Aquila aggiudica l’ultimo lotto dei lavori per la sede dei licei del Cotugno. Lavori per 804mila euro.

È stato sottoscritto dalla Provincia dell’Aquila il contratto lavori con la ditta Edil Costruzioni Gianneramo per il miglioramento sismico dei corpi A, C ed E della sede dei licei del Convitto “D.Cotugno” di L’Aquila, ubicata in zona Pettino. L’importo lavori è stimato in 804mila euro, a valere su risorse complessive di appalto per 1,4 milioni di euro, comprese spese tecniche, con durata prevista 10 mesi, e che saranno avviati nel corso del mese di giugno.



“Questi lavori – spiega il vice presidente della Provincia con delega all’edilizia scolastica, Vincenzo Calvisi – fanno seguito agli interventi in ultimazione sui corpi F, G e D, e ad essi si aggiungono ulteriori risorse già stanziate nel bilancio della Provincia pari a 815 mila euro per rifacimento impianti elettrici ed antincendio e 900 mila euro per rifacimento centrale termica e radiatori. Avremo così una sede adeguata con indice vulnerabilità atteso pari a 0.7, molto più sicura sismicamente. Considerate le procedure di collaudo, possiamo stimare che entro 12 mesi la sede sarà pronta per l’uso, e dunque con l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022 tutta la comunità studentesca potrà farvi finalmente rientro”.