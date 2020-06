Respira il Gran Sasso riparte, tutte le novità

L’Associazione Respira il Gran Sasso riparte con un ricco programma di eventi dopo il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria.

E lo fa in grande stile, con una serie di novità. Obiettivo rendere la montagna fruibile a tutti e soddisfare qualsiasi gusto ed esigenza: “L’Associazione riparte con una serie di corsi estivi, il primo dei quali sarà l’arrampicata sportiva con termine iscrizioni il 7 giugno” – specifica il Presidente dell’Associazione Respira il Gran Sasso, Antonio Scipioni.

Con l’approssimarsi del periodo estivo e dopo i corsi di arrampicata su ghiaccio, cramponage e sci su pista che hanno allietato il periodo invernale con notevole successo di partecipazione, l’associazione dà il via a nuovi corsi di escursionismo. La novità delle novità è sicuramente l’attenzione dedicata a una nuova disciplina: il cicloescursionismo. L’attività con e-bike a pedalata assistita, sempre più diffusa anche nel nostr territorio, sarà tra gli sport praticabile insieme a un professionista di Respira il Gran Sasso.

“Tutte queste attività che saranno svolte nel periodo estivo vogliono ancora una volta ribadire l’importanza che noi riserviamo da sempre alla promozione della conoscenza del territorio offrendo a tutti coloro che intendono avvicinarsi alla cultura della montagna, l’opportunità di farlo attraverso l’apprendimento anche pratico, delle metodiche alpinistiche”.

Il Gran Sasso, come palestra naturale che vanta di un panorama unico dal punto di vista ambientale, sarà scenario di attività dedicate anche ai bambini e ai soggetti diversamente abili.

“Si ricorda inoltre che l’Associazione organizza le proprie attività con il supporto di Guide Alpine ovvero professionisti nel settore della pratica di sport di montagna, a garanzia del fatto che la sicurezza dei partecipanti è posta al primo piano di attenzione anche per contribuire a far nascere una cultura della montagna all’insegna della conoscenza e del rispetto per l’ambiente naturale”.

Il termine utile per iscriversi al corso di arrampicata su roccia è il 7 giugno 2020 e ulteriori informazioni potranno essere reperite sul sito http://www.respirailgransasso.it