Malore in montagna, pastore in rianimazione

È ricoverato in Rianimazione il pastore di Rocca Calascio colto da malore mentre era con le sue pecore al pascolo martedì 2 giugno.

Il pastore e allevatore è molto conosciuto a Rocca Calascio; martedì 2 giugno era andato in montagna con le sue pecore come di consueto. I familiari si sono preoccupati quando hanno visto tornare le pecore nella stalla da sole.

Allertati immediatamente i soccorsi, l’elisoccorso di base a Pescara ha raggiunto in poco tempo l’area della Rocca di Calascio dove ha trovato l’uomo a terra.

Il pastore è stato trasportato subito all’ospedale dell’Aquila, dove è arrivato in condizioni ritenute dai medici molto gravi. È stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e la prognosi è ancora riservata.

Come riporta Il Centro, la notizia del malore al pastore ha fatto subito il giro della Rocca. A Calascio l’uomo e la sua famiglia sono molto conosciuti anche per via della loro consolidata attività in campo agricolo e zootecnico.