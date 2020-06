L’Aquila – Venerdì piogge diffuse attese al mattino su tutto il territorio in graduale esaurimento nel corso del pomeriggio; tempo asciutto in serata sempre però con nubi sparse. Temperature comprese tra +8°C e +14°C.

In Abruzzo tempo instabile al mattino con piogge sparse e temporali intensi sui rilievi; migliora nel pomeriggio su gran parte della regione salvo residui fenomeni sulle zone interne. Tempo asciutto in sull’intero territorio con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Italia maltempo con piogge o temporali al mattino su gran parte del nord Italia eccetto sul Piemonte e Liguria di ponente con schiarite, graduale miglioramento su tutte le regioni entro la serata. Al Centro nizio di giornata all’insegna del maltempo con piogge e acquazzoni diffusi, migliora già dal pomeriggio lungo le coste tirreniche ed entro sera su tutte le regioni. Al Sud piccato maltempo al mattino sulle regioni meridionali con piogge o temporali, migliora in Sardegna al pomeriggio. Residue piogge in serata al sud peninsulare, migliora ovunque in nottata.

Temperature in aumento al Nord, in calo altrove.

(Centro Meteo Italiano)