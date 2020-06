Gran Sasso, nevica anche a giugno

Sorpresa datata 4 giugno sul Gran Sasso. Fiocchi di neve alle porte della stagione estiva in alta quota, puntualmente immortalati in immagini e video postati sui social.

Le immagini di questa mattina che mostrano la neve cadere sul Gran Sasso sono state registrate da Carmine Mozzillo e riprese da numerose pagina Facebook. Il 4 giugno nevica ancora, anche se a 2500 metri d’altitudine.

Continua la magia della neve sul Gran Sasso, arrivata tardi quest’anno, ma che sembra non volersi arrendere alla bella stagione. Il Capoluogo vi aveva mostrato le immagini delle nevicate registrate anche nelle settimane scorse, segno di un finale di primavera che, almeno in alta montagna, sarà bianco e sorprendente, ancora per un po’.