Coronavirus, un caso positivo ad Avezzano

AVEZZANO – Uomo, classe 1957, trovato positivo al Coronavirus.

Un uomo di 63 anni di Avezzano è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo sta bene, ma è stato sottoposto a tampone, in quanto venuto in contatto con un familiare in sorveglianza attiva. Da qui le procedure di controllo e il conseguente isolamento domiciliare.

Il secondo caso registrato negli ultimi giorni nella Marsica è relativo a un 56enne di ritorno dal Perù e risultato positivo al tampone. L’uomo è rientrato a Canistro ed è subito andato in isolamento domiciliare. L’unica persona venuta a contatto con l’uomo è il fratello che lo ha ripreso all’aeroporto e che quindi venerdì farà il tampone. Il 56enne ha comunque preso tutte le precauzioni del caso per non contagiare il fratello.