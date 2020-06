Ater, oltre 5 milioni per 6 edifici a Valle Pretara

L’AQUILA – Sopralluogo alle Case Ater di Valle Pretara. Sbloccati interventi per oltre 5 milioni di euro.

Il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, l’assessore del Comune dell’Aquila, Francesco Cristiano Bignotti, si sono recati in sopralluogo presso le Case Ater nel quartiere di Valle Pretara, insieme al Presidente ATER Isidoro Isidori e al componente del CdA Massimo Scimia in relazione agli interventi previsti per 6 edifici.

A breve, quindi, partiranno i lavori con la cantierizzazione di interventi per 5.464.000 euro per la demolizione/riparazione dei 6 edifici Ater.

Come spiega il vicepresidente Santangelo, è stata effettuata anche la “richiesta di pulizia e sistemazione degli edifici danneggiati non oggetto degli interventi nella prima fase. La Regione e la nuova presidenza Ater stanno recuperando il tempo perduto in questi anni per la sistemazione del patrimonio di Edilizia Popolare”.