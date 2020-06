Linea Verde torna a L’Aquila, alla scoperta del Tratturo Magno

Telecamere Rai in giro per L’Aquila. Linea Verde è tornata in città.

Religione, ricostruzione, natura. Un giro in due giorni non solo a L’Aquila, ma attraverso il suo territorio, per la troupe di Linea Verde, a poco più di un anno dalla puntata speciale dedicata al Capoluogo d’Abruzzo nell’anno del decennale.

Ad accompagnare la squadra della Rai nel giro per le riprese sul territorio Pierluigi Biondi, il vice presidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo e il giornalista, autore e docente universitario Salvatore Santangelo.

La Rai ha già annunciato l’appuntamento che andrà in onda il prossimo 14 giugno.