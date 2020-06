L’Aquila, riparte Mazzitti by Asimar

Riparte il negozio di calzature Mazzitti by Asimar, nella nuova location di via Simonetto n.7 all’Aquila dopo la chiusura imposta dall’emergenza Covid.

Il negozio Mazzitti by Asimar era tornato in centro da 2 anni dopo la delocalizzazione conseguente al sisma del 6 aprile 2009.

Per gli aquilani di buona memoria il negozio fino al terremoto si trovava al Corso stretto di fronte la Sala Baiocco, ed era conosciuto come Mazzitti junior, punto di riferimento per le scarpe di buona qualità e sempre al passo con lo stile del tempo, dei piccoli aquilani.

Le scarpe lucide ”alla bebè”, o i primi mocassini con la fibbia, venivano acquistati e consigliati, sotto gli occhi vigili e attenti di Giuseppe “Pino” Mazzitti e di sua moglie Antonietta che avevano sempre un sorriso, una caramella e un palloncino colorato per tutti.

Negli anni il negozio ha cambiato “faccia”; oggi non ci sono più le scarpe da bambino ma da uomo e da donna oltre a una vasta offerta di piccola pelletteria, pantofole e accessori.

Il negozio, per la famiglia Mazzitti è stato anche una sorta di terapia per andare avanti dopo la scomparsa prematura dell’adorato figlio Gianni, a soli 28 anni, nel 2007.

Oggi, nel negozio c’è la foto di Gianni e il suo indelebile ricordo a vegliare sul lavoro di papà Pino, della mamma Maria Antonietta e della sorella Giovanna.

La famiglia mazzitti, dopo il terremoto del 2009, ha lottato con tutte le forze per tornare in centro, per ricominciare proprio da lì, quando lavoravano tutti insieme e Gianni era ancora con loro.

Adesso, dopo l’emergenza, sono pronti a ricominciare “alla grande”.

“Siamo pronti a ripartire con tanta energia, il Covid ha imposto un lungo periodo di isolamento e noi sentivamo la necessità di rapportarci anche solo umanamente con i nostri clienti”, spiegano Pino e Antonietta Mazzitti al Capoluogo.

“Speriamo di esserci lasciati questo brutto periodo alle spalle e di poterci finalmente rivedere in tranquillità. Finalmente riusciremo a riabbracciare i clienti seppur virtualmente e a debita distanza. Il negozio è sanificato e igienizzato, quindi ci sono tutte le condizioni per lavorare con serenità“.

“Dopo un lungo periodo di pantofole e scarpe da casa, nel negozio abbiamo tutta la nuova collezione primavera estate con tante proposte per ogni tipo di piede: le scarpe, si sa, hanno dei poteri magici. Sono capaci di trasformare sopratutto una donna in qualcun’altra, ci fanno sentire sempre in ordine e soprattutto ci consentono di fare tanta strada“, concludono.