Ufficio Speciale Ricostruzione, firmano i nuovi assunti

L’AQUILA – Firma del contratto per i nuovi assunti per gli uffici della ricostruzione. Liris: “Nuove forze per la ricostruzione, priorità regionale.

È tutto destinato alla sede di Teramo il personale neo-assunto che questa mattina l’assessore al personale della Regione Abruzzo dott. Guido Liris ha accolto presso gli uffici dell’USR di via Salaria Antica EST a L’Aquila per la firma del contratto. Si tratta di dieci nuove unità che hanno preso servizio a seguito della conclusione delle procedure selettive. Salgono così a 61 le unità di personale in forza all’ufficio ricostruzione dalla Regione Abruzzo e si è in attesa di ulteriori 17 assunzioni che porteranno l’organico ad un totale di 78 persone.

“Per la Regione Abruzzo – ha sottolineato Liris – il potenziamento dell’Ufficio Ricostruzione, che inizialmente prevedeva solo 27 unità di personale, è motivo di grande soddisfazione e contiamo che l’aumento dell’organico, tenacemente perseguito da questa amministrazione, possa portare in brevissimo tempo la macchina tecnico-amministrativa a pieno regime dando così soddisfazione alle legittime richieste di velocizzare la ricostruzione che arrivano dai territori interessati al sisma del 2016″.

“Tra le quattro regioni coinvolte nel sisma del 2016 l’Abruzzo è la prima ad aver portato a termine le procedure selettive. A causa delle limitazioni imposte dal coronavirus anche questo personale comincerà a la propria attività in modalità smart-working anche se sarà garantito il necessario feedback con i tecnici progettisti. Questa modalità sarà mantenuta fino a quando non ci saranno nuove disposizioni che consentiranno la ripresa delle attività in sede. Tutto il personale dell’USR è in smart-working ed ha aumentato la propria produttività significativamente. I protocolli verso l’esterno sono circa 800/mese, a fronte dei 400/mese dello scorso anno.”