Nuova Imu, acconto entro il 16 giugno

L’AQUILA – Acconto per la nuova Imu da versare entro il 16 giugno. L’avviso del Comune.

Il servizio Tributi e Riscossioni del settore Equità tributaria ricorda che entro il martedì 16 giugno occorre versare l’acconto della nuova Imu, introdotta con la legge di Bilancio 2020 (n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 comma 738). Per via di queste novità legislative e delle parziali modifiche per alcune tipologie di immobili introdotte dalla normativa sull’emergenza coronavirus, si raccomanda di leggere bene l’avviso pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila [CLICCA QUI].