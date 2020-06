Libri scolastici, disponibile il rimborso per i richiedenti ammessi

È disponibile il rimborso dei libri di testo per i richiedenti ammessi per l’anno scolastico 2019-2020,

L’ufficio per il Diritto allo studio rende noto che è disponibile il rimborso (parziale o totale) dei libri di testo per le scuole medie e superiori (anno scolastico 2019-2020) per le famiglie che hanno fatto richiesta e la cui domanda è stata giudicata ammissibile.

Da oggi i beneficiari potranno recarsi in qualsiasi sportello bancario della Bper, muniti di codice fiscale e documento di riconoscimento in corso di validità per riscuotere il rimborso in questione.

“Quest’anno – ha spiegato l’assessore alle Politiche educative, Francesco Cristiano Bignotti – il pagamento avviene con largo anticipo rispetto al passato, nell’ottica di venire incontro il più possibile alle famiglie in questo difficile periodo di emergenza Coronavirus”.

“Inoltre – ha aggiunto Bignotti – quest’anno abbiamo incrementato il fondo relativo a tale operazione, portandolo da 80mila a circa 110mila euro. Questo ha consentito di poter assegnare i rimborsi a tutte le circa 480 domande pervenute a seguito del bando scaduto a febbraio e giudicate ammissibili dall’ufficio”.