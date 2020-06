Ana Alpini, Pietro D’Alfonso confermato presidente sezione Abruzzi

Ana Alpini, Pietro D’Alfonso si riconferma Presidente della Sezione Abruzzi per altri 3 anni

Si è svolta nella giornata di ieri presso la Caserma Rossi dell’Aquila l’assemblea della Sezione Ana Abruzzi

In tale occasione si è discusso di tutte le opere fatte durante l’anno dai membri dell’Associazione ed è stato riconfermato il Presidente della Sezione Abruzzi Pietro D’Alfonso.

Il Presidente ha ringraziato tutti gli Alpini in armi e in congedo per l’impegno costante a favore della popolazione dimostrato sin dai primi attimi in questa fase così delicata.

L’assemblea si è tenuta rispettando il distanziamento sociale e tutte le norme in vigore: a dare inizio alla giornata, la solenne cerimonia dell’alzabandiera alla presenza del Comandante del 9 Reggimento Alpini Colonnello Paolo Sandri, del Presidente della Sezione Abruzzi Pietro D’Alfonso, del Consigliere Nazionale Tonino Di Carlo e di tutti i Capi Gruppo che sono riusciti a presenziare.