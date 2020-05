Marsilio terzo governatore più apprezzato nel post emergenza

Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, Sentiment Analysis sui governatori: terzo posto per Marco Marsilio.

Nella classifica dei governatori più stimati nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus spicca il terzo posto del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. L’analisi dei dati, presentati dall’ad di Spin Factor, Tiberio Brunetti, durante la trasmissione di Rete4, Stasera Italia Speciale Weekend andata in onda ieri sera, mostra al primo posto il governatore della Puglia, Michele Emiliano, al secondo posto il veneto Luca Zaia e in terza posizione il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Come spiagato da Brunetti, “la top ten del Sentiment dei governatori ci dice che quello che è successo nella Fase 1 e nella Fase 2 non vale più nell’imminente riapertura. Alla richiesta iniziale di sicurezza sanitaria si è sostituita una richiesta forte di sicurezza economica, per questo salgono nel gradimento collettivo quei governatori che hanno messo in campo soluzioni concrete ed efficaci, mentre calano i governatori che forse si sono dedicati un po’ troppo alla propaganda”.

