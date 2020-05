L’Aquila, volontari all’opera per ripulire Ponte Belvedere

L’AQUILA – Cittadini al lavoro per ripulire Ponte Belvedere.

Una presenza discreta che però non è passata inosservata quella di alcuni cittadini che questa mattina erano intenti a ripulire il Ponte Belvedere dalle erbacce che hanno invaso la struttura in questi 11 anni di “fermo”, dopo il sisma 2009.

Foto Sandro Zecca

In attesa di capire quale futuro attenderà il Ponte Belvedere, quindi, alcuni volontari si sono messi all’opera per piccoli interventi di “manutenzione”. Magari un “segnale” per fare in modo di procedere in maniera più spedita verso la risoluzione dell’annosa questione, che sia abbattimento e ricostruzione – come sembra essere intenzionata l’amministrazione comunale, secondo uno dei progetti disponibili – o ristrutturazione del Ponte esistente, soluzione forse più semplice, ma in prospettiva meno lungimirante, considerata l’età già avanzata del Ponte.