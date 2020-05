Emergenza Poesia, “Dammi la mano”. Torna l’appuntamento con i versi nell’emergenza. Alessandra Prospero propone la poetessa Gabriela Mistral.

Dammi la mano e danzeremo

Dammi la mano e mi amerai

come un solo fior saremo

come un solo fiore e niente più.

Lo stesso verso canteremo

allo stesso passo danzerai

Come una spiga onduleremo

come una spiga e niente più.

Ti chiami rosa e io speranza

ma il tuo nome dimenticherai

perché saremo una danza

sulla collina e niente più.

“Dammi la mano”, Gabriela Mistral

Le distanze si accorciano, anche se i veti continuano a tenere le nostre mani separate e spesso vestite di guanti. Attualissimo questo testo della poetessa cilena Gabriela Mistral, pseudonimo letterario di Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, scelto come tributo a due poeti che ammirava profondamente: Federico Mistral e Gabriele d’Annunzio.

Prima donna latinoamericana a vincere il Premio Nobel per la letteratura nel 1945, fu una delle voci più rappresentative della poesia ispano-americana moderna, anche se i suoi testi furono spesso legati alla morte, come i suoi “Sonetos de la muerte”. Questo testo scelto per la rubrica “Emergenza Poesia” sa invece di speranza e di fusioni, di crasi e di fioriture…