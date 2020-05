Danza, il Paq Center pronto a ripartire in sicurezza

Il Paq (Performing Art Center) dell’Aquila è pronto a ripartire in sicurezza da lunedì 1 giugno.

Dopo la lunga chiusura imposta dal lockdown conseguente all’emergenza Covid, il Paq Center riapre i suoi locali di via Ulisse Nurzia con 520 mq di spazio sanificato, misurazione della temperatura all’ingresso, dispenser con liquido igienizzante e distanziamento sociale durante le lezioni.

Il Paq Center è la “creatura” di Alice Cimoroni ed Eleonora Pacini, aquilane, ballerine e coreografe con percorsi professionali importanti: due “super mamme sempre in azione” che non vedevano l’ora di ripartire dopo l’emergenza.

“Sentiamo un forte bisogno di tornare a una normalità che sia il più possibile vicina a quella che avevamo messo in movimento nella realtà Paq. Abbiamo bisogno di muoverci, abbiamo bisogno di esprimerci e condividere la nostra passione e la nostra arte”, spiegano Eleonora Pacini e Alice Cimoroni sentite dal Capoluogo.

“La fortuna è quella di avere uno spazio, che in molti ormai chiamano ‘una seconda casa’, ampio e sicuro e che quindi ci permette di fare molto anche in questa emergenza. Ripartiamo, più forti di prima sicuramente, ma ancor più consapevoli dell’amore e del supporto che la città ha verso di noi”.

Il Paq Center dell’Aquila è il primo aperto in Centro Italia dove è possibile approcciare a una serie di discipline che vanno dalla danza aerea all’hip hip, passando per la classica, la danza moderna, contemporanea, contaminazione, ma anche l’innovativo lindy hop con Ginger Swing, ballo afroamericano nato ad Harlem, New York, negli anni ’20, o il voguing e waaking, stili di ballo ispirati rispettivamente alle pose plastiche delle modelle che appaiono nelle sfilate e alle dive hollywoodiane del cinema muto.

Durante la chiusura imposta dall’emergenza Covid, Eleonora ed Alice, insieme al nutrito staff di professionisti che insegnano le varie discipline, non hanno lasciato soli gli allievi; in questi mesi ci sono state lezioni quotidiane da remoto sulla piattaforma Zoom e tante altre piccole attività che hanno coinvolto i ragazzi come ad esempio #ioballodacasa.

Queste le discipline disponibili da lunedì 1 giugno al Paq:

SETTORE BODY & WELLNESS

Gyrotonic – Gyrokinesis – Total Body – Pilates – Posturale

SETTORE DANZA

Propedeutica – Danza Classica – Contemporaneo – Modern – Cerchio – Pole Dance – Danza Africana – Danza Orientale – Authentic Jazz – Litefeet – Hip Hop – Break Dance – Vogueing – Popping – Dancehall.

Non solo danza, ma anche un Summer Camp del Paq Center dall’8 giugno al 31 luglio: dalle 9 di mattina per i bambini sopra i 6 anni tanta danza, giochi organizzati, potenziamento fisico, teatro, yoga e laboratori creativi.

Per quanto riguarda i corsi e il Summer Camp ci sono pacchetti e abbonamenti su misura per tutte le esigenze: per informazioni e costi, 391/3059919, 0862/693455.