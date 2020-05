Compie 60 anni Giorgio, tanti auguri!

Tanti auguri a Giorgio per i suoi 60 anni: “Al migliore papà del mondo: grazie per esserci sempre e per spingermi a dare il massimo ogni giorno. Non sarei la persona che sono oggi senza i tuoi consigli e la tua saggezza. Buon compleanno papà!”.

Tanti auguri anche dalla redazione de IlCapoluogo.it.