Coronavirus, dall’11 marzo 80mila persone e 25mila negozi controllati

I controlli in provincia dell’Aquila sulle misure anti contagio da Coronavirus. I numeri dall’inizio dell’emergenza.

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, in Provincia dell’Aquila sono state 80826 le persone controllate nell’ambito degli accertamenti sulle disposizioni per arginare il contagio da Covid 19, di cui 1508 sanzionate ex art. 4 comma I DL 19/20, 434 denunciate ex art. 650 CP, 33 denunciate ex art 495 e 496 CP, 47 denunciate per altri reati e 3 arrestate.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, 25139 i controlli che hanno portato a 8 titolari denunciati, 37 sanzionati, 1 esercizio commerciale sospeso, 3 chiusure provvisorie e 4 chiusure.

Coronavirus, i controlli di ieri.

Nella giornata di ieri, venerdi 29 maggio 2020, in ossequio alle disposizioni relative ai divieti di circolazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 612 controlli personali, con 2 persone sanzionate ex art. 4 comma 1 DL 19/2020 e 188 attività o esercizi controllati.