Le Grotte di stiffe nello spot targato Jeep

Lo splendore dell’Abruzzo interno aquilano, delle Grotte di Stiffe della riserva naturale di Monte Velino, nel nuovo spot della Jeep.

Anche la produzione dello spot Jeep parla abruzzese con la partecipazione del filmaker e influencer marsicano Aldo Ricci che con le sue immagini ha sempre portato in alto il territorio.

Aldo Ricci ha raccontato l’amore per il suo Abruzzo in una recente intervista rilasciata per il Capoluogo.

Lo spot di Jeep si chiama Italy from a window, ovvero L’Italia come non l’hai mai vista: un viaggio nei luoghi più liberi ed emozionanti del nostro Paese, a bordo di Jeep. Si parte dalla montagna, in tutte le sue forme. Prati, vette, laghi… da un capo all’altro della penisola, con un unico motto: arrivare ancora piu? in alto.

Dalla Valle D’Aosta al Trentino, non poteva mancare l’Abruzzo: le meravigliose Grotte di Stiffe a San Demetrio Nè Vestini o la riserva protetta del Velino, “produttrice naturale” di genziana.

Uno spot, quello Jeep, incoraggiante e che incuriosisce a visitare il Paese, soprattutto in un periodo come questo, dopo i mesi di isolamento conseguenti all’emergenza Covid.

Territori che, durante l’emergenza, si sono riappropriati della loro genuinità, ripopolandosi di vita.

“È tardi – scrive Aldo Ricci sui social – non si dovrebbe condividere a quest’ora ma non posso non mostrarvi il primo episodio di Italy from a window by Jeep. Chi mi segue da tanti anni probabilmente vedrà qualcosa di familiare… ma in generale, vedrete cosa può fare un Team come Traipler, anche stando a casa! Buona visione! Ps: piccolo tributo al mio Abruzzo”.

Di seguito il video dello spot Jeep in cui si vedono le Grotte di Stiffe e la riserva protetta del Velino.