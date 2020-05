L’Aquila, movida e inciviltà: bottiglie e rifiuti abbandonati in centro

Incuria e rifiuti in centro storico all’Aquila dopo i bagordi notturni della movida.

Le foto allegate all’articolo sono state pubblicate dall’Asm sulla pagina Facebook.

le foto testimoniano nient’altro che una movida malsana, fatta di inciviltà.

Rifiuti e rimasugli delle notti brave in centro, tra bottiglie abbandonate e rotte, bicchieri di plastica.

Tra cartacce, rifiuti e bottiglie rotte, i residenti lamentano anche i rumori serali, tra schiamazzi e parolacce e giovani che fanno pipì per strada o vicino le porte delle case abitate.

Non bastano quindi gli assembramenti dell’ultimo week end in centro tra gente appiccicata e senza mascherine, a questo si aggiunge una vera e propria mancanza di senso civico: perchè i secchi per la spazzatura ci sono, basterebbe semplicemente utilizzarli!