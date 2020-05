Fabio Maurizi nuovo commissario della Lega Scoppito

Lega Scoppito, Fabio Maurizi è il nuovo commissario.

Fabio Maurizi, da sempre vicino al movimento, è stato scelto dal partito come nuovo commissario della Lega Salvini Premier di Scoppito (L’Aquila). “Sono felice– afferma in un comunicato stampa il Segretario provinciale della Lega Tiziano Genovesi – di poter ufficializzare la nomina del nuovo commissario per Scoppito Fabio Maurizi. Un militante serio che da tempo sostiene la nostra attività politica”.

“Da oggi – aggiunge il neo commissario Maurizi – l’impegno per costruire un movimento serio e coerente a Scoppito sarà quotidiano. Abbiamo da mesi oltrepassato il giro di boa del mandato dell’attuale sindaco, e poco o nulla è stato fatto di quanto promesso. Costruiremo un gruppo di lavoro che possa disegnare una nuova Scoppito, collante del territorio con il Capoluogo.”