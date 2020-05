Dalla Madonna di Roio il Rosario in diretta sul Capoluogo

Il Santo Rosario dalla Madonna di Roio che conclude il mese mariano, sarà in diretta sul Capoluogo domenica 31 maggio alle 17 presieduto dal cardinale Giuseppe Petrocchi.

Quest’anno non si potrà svolgere, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, il consueto Rosario lungo la Via Mariana che da L’Aquila porta i pellegrini fino al Santuario di Santa Maria della Croce in Poggio di Roio.

Pertanto il Cardinale Giuseppe Petrocchi, domenica prossima 31 maggio, solennità di Pentecoste e giorno in cui si fa memoria della Visitazione della Beata Vergine Maria, reciterà il S. Rosario davanti l’effigie della Madonna di Roio (Santa Maria della Croce).



La Madonna di Roio, fortemente legata alla fede e alla vita dei pastori che percorrevano i tratturi tra l’Abruzzo aquilano e la Puglia per la transumanza, è stata venerata da due pontefici.

San Giovanni Paolo II il 30 agosto 1980 che proprio a Roio incontrò, presente il cardinale aquilano Corrado Bafile, migliaia di giovani provenienti da Abruzzo e Molise e il Papa Emerito Benedetto XVI che durante la visita ai terremotati aquilani, il 28 aprile 2009, omaggiò la Vergine di Roio della Rosa d’Oro.

Il Rosario sarà trasmesso domenica alle ore 17 in streaming sul sito www.ilcapoluogo.it e sulle pagine Facebook “Chiesa di L’Aquila” e ” Il Capoluogo d’Abruzzo”.

Così Benedetto XVI pregò davanti la statua della Madonna di Roio nei terribili giorni dopo il terremoto del 6 aprile 2009:

“O Maria, Madre nostra amatissima! Tu, che stai vicino alle nostre croci, come rimanesti accanto a quella di Gesù, sostieni la nostra fede, perché pur affranti dal dolore, conserviamo lo sguardo fisso sul volto di Cristo in cui, nell’estrema sofferenza della croce, si è mostrato l’amore immenso e puro di Dio. Madre della nostra speranza, donaci i tuoi occhi per vedere, oltre la sofferenza e la morte, la luce della risurrezione; donaci il tuo cuore per continuare, anche nella prova, ad amare e a servire. O Maria, Madonna di Roio, Nostra Signora della Croce, prega per noi!”. Benedetto XVI