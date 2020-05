L’Aquila – Giovedì tempo asciutto con ampi spazi di sereno al mattino, nubi in aumento nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli generalmente poco nuvolosi Temperature comprese tra +4°C e +18°C.

In Abruzzo condizioni di tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su tutto il territorio, mentre al pomeriggio i cieli saranno irregolarmente nuvolosi. In serata tempo asciutto sempre con qualche nube.

In Italia al Nord nuvolosità in generale aumento sin dalle prime ore del mattino a partire dai settori centro-orientali e a seguire in estensione a quasi tutte le regioni. Acquazzoni al pomeriggio sui rilievi e locali temporali in nottata su Veneto e Friuli. Al Centro cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi al mattino, nubi in aumento un po’ ovunque nella seconda parte di giornata ma senza fenomeni di rilievo. Al Sud bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni salvo innocue nubi in transito al pomeriggio e in serata sulle zone peninsulari.

Temperature minime in calo, massime in aumento.

(Centro Meteo Italiano)