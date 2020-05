Progetto Case e Map, è possibile chiedere il cambio alloggio

Progetto Case e Map: possibile chiedere il cambio dell’alloggio entro il 30 giugno

lo comunica il settore Politiche per il benessere della persona del Comune dell’Aquila.

Sono aperti i termini per presentare le domande di cambio di alloggio del Progetto Case e Map.

Le richieste possono essere presentate dall’1 e fino al 30 giugno, con le modalità indicate nell’avviso pubblicato – insieme con il modulo aggiornato – sul sito internet del Comune dell’Aquila, nella pagina Avvisi della sezione Concorsi, Gare e Avvisi dell’area Amministrazione, a questo indirizzo.

Si sottolinea che le modalità di invio della richiesta sono esclusivamente quelle indicate nell’avviso in questione.

Come disposto dalla delibera di Giunta comunale n. 478 del 2014, non è consentito il cambio del Progetto case o del Map, qualora non si sia in regola con i pagamenti di canoni e consumi.

Prima di presentare la domanda, il settore Politiche per il benessere della persona invita pertanto i richiedenti a voler sanare la propria eventuale posizione debitoria.