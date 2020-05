L’AQUILA – Frecce Tricolori, spettacolo nel cielo dell’Aquila che si trasforma e regala emozioni.

Un momento unico nel Capoluogo d’Abruzzo, tra le città attraversate dalle Frecce Tricolori, partite nella giornata di ieri da Milano e da Codogno.

L’iniziativa, rivolta alla Festa della Repubblica del 2 giugno, è stata pensata per l’emergenza coronavirus. In assenza della parata tradizionale, le Frecce Tricolori sono partite alla volta dell’Italia intera, solcando i cieli dei capoluoghi di regione, in memoria delle vittime del coronavirus. Oggi il giorno dell’Aquila.

da Santa Maria di Farfa

da Via Strinella

dalla Caserma Pasquali

foto di Daniele Tersigni, dalla Crocetta

Uno spettacolo che ha radunato molte persone in strada e su alture scelte appositamente per godersi il momento. Qualche minuto di leggerezza, dopo mesi di nuove regole e costrizioni. Le Frecce Tricolori hanno regalato sorrisi ed emozioni a chi le ha osservate e immortalate in uno scatto o con un video da conservare, perché anche eventi come questi servono a ricordare l’unione di un Paese, soprattutto nei periodo di difficoltà.

Questa la gente accorsa in Piazza Duomo per ammirare il passaggio delle Frecce, immortalato dalla redazione del Capoluogo.