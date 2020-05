Clinica San Raffaele, operatrice sanitaria torna positiva al Covid 19

Un nuovo tampone fatto per scrupolo prima di ricominciare a lavorare: esito positivo al Covid 19 per un’operatrice sanitaria della clinica San Raffaele che si era negativizzata.

Dovrà tornare in quarantena l’operatrice sanitaria della clinica San Raffaele; dopo essersi negativizzata durante le scorse settimane, l’operatrice era pronta per tornare al lavoro, ma per puro scrupolo ha deciso di sottoporsi nuovamente a tampone. Da lì la doccia gelata: la donna è risultata nuovamente positiva.

La donna, come ricorda Ondatv, aveva contratto il virus nel mese di marzo per essere poi ricoverata in ospedale e in una struttura della Asl dove trascorse i giorni della convalescenza fino al doppio tampone negativo; dopo il ciclo di quarantena obbligatoria, la donna si è voluta assicurare che tutto fosse apposto., ripetendo il tampone con i medici dell’unità speciale di continuità assistenziale (Usca). Il tampone però ha dato nuovamente esito positivo, per cui la Asl ha riattivato tutti i protocolli del caso, allertando i contatti dell’operatrice.