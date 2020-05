L’Aquila – Martedì tempo asciutto in mattinata con ampi spazi di sereno; locali temporali possibili nelle ore pomeridiane in generale esaurimento in serata. Temperature comprese tra +6°C e +16°C.

In Abruzzo locali piogge al mattino sulla costa, asciutto sui restanti settori; nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno sulle zone interne ove non si escludono temporali sparsi. Tempo asciutto in serata con ampi spazi di sereno su tutto il territorio.

In Italia al Nord bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo locali acquazzoni attesi al pomeriggio sui rilievi delle regioni nord orientali in esaurimento nel corso della serata. In Centro inizio di giornata con brevi piogge sulle coste adriatiche, più asciutto su questi settori nelle ore pomeridiane e serali ma con locale instabilità attesa sulle zone interne di Lazio e Abruzzo. Al Sud locali acquazzoni al pomeriggio sui rilievi delle regioni peninsulare, tempo più stabile e asciutto altrove per tutto l’arco della giornata.

Temperature minime e massime attese in generale calo.

(Centro Meteo Italiano)