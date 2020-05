100 anni per nonno Francesco: tanti auguri!

Compie oggi 100 anni Francesco Alberto Muselli: tanti auguri dal nipote, dalla sua famiglia e dalla redazione de Il Capoluogo!

Classe 1920, nonno Francesco il 25 maggio taglia il traguardo dei 100 anni, ma non parlategli della sua età, perché il giovanotto ha il vezzo di sottrarsi sempre qualche anno.

La Guerra è sempre presente nei sui racconti: la prigionia in India, la malaria, il diploma di lingua Inglese, suo orgoglio.

Pensate che di ritorno dopo 6 anni lontano, per non disturbare i genitori in piena notte, dormì sulla soglia di casa.

Poi altri lunghi anni tra Belgio e Venezuela da migrante, ma la nostalgia di casa lo ha sempre riportato nel suo paese, Tione degli Abruzzi, arroccato ai piedi del Sirente, perché le radici degli affetti erano profonde come quelle degli alberi dei fitti boschi che circondano il suo paese.

Oggi festeggia la sua veneranda età insieme alla sua famiglia e alla bis nipotina che gli porge un augurio speciale.

