Pasquale Di Marco è un simbolo bello e generoso dell’Abruzzo, “portato” sui social grazie all’Abruzzese fuori sede e che ora è arrivato sulle pagine di Repubblica (ma anche del Corriere della Sera e di altri giornali nazionali) per il suo amore per il mare e per l’impegno “plastic free”.

Mascherina sul viso e buste per raccogliere la plastica. È così che Pasquale Di Marco, 93 anni compiuti il 20 aprile, ha trascorso la sua prima giornata di libertà non appena finito il lockdown. Da Poggio San Vittorino, dove vive in Abruzzo, ha guidato per 30 km ed è andato a pulire quel pezzetto di spiaggia di Giulianova da cui – fino a prima dell’emergenza coronavirus – contemplava il mare ogni giorno. “Ci sono tornato appena hanno dato il permesso per uscire. Ho raccolto due buste di quelle nere piene di plastica. La gente ormai non rispetta più nulla”, dice Pasquale al telefono con Repubblica. Un impegno, quello per l’ambiente, non nuovo per lui, ma che questa volta gli è valso l’appellativo da parte della onlus Plastic Free di ‘nonno plastic free’. Il secondo dopo quello già conquistato di ‘nonno del mare’.