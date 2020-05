Emergenza Poesia, la mafia porta in sella un’icona. L’appuntamento a cura di Alessandra Prospero.

La mafia sbanda,

la mafia scolora

la mafia scommette,

la mafia giura

che l’esistenza non esiste,

che la cultura non c’è,

che l’uomo non è amico dell’uomo.

La mafia è il cavallo nero

dell’apocalisse che porta in sella

un relitto mortale,

la mafia accusa i suoi morti.

La mafia li commemora

con ciclopici funerali:

così è stato per te, Giovanni,

trasportato a braccia da quelli

che ti avevano ucciso.

“Per Giovanni Falcone”, Alda Merini

Giovanni Salvatore Augusto Falcone (Palermo, 18 maggio 1939 – Palermo, 23 maggio 1992) fu assassinato con la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta (Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro) nella strage di Capaci.

Pochi giorni dopo il drammatico evento, Alda Merini scrisse una poesia dedicata al magistrato siciliano sull’onda del sentimento popolare e soggettivo di indignazione, dolore e frustrazione che attanagliò tutta l’Italia. La poesia, contenuta nel volume nel volume “Ipotenusa d’amore” (La vita felice, 1994), si intitola semplicemente “Per Giovanni Falcone” ed è un tributo ad un eroe in giacca e cravatta che aveva speso la sua vita a combattere la mafia, rappresentato dalla poetessa milanese come “il cavallo nero dell’apocalisse”.