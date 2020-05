San Benedetto dei Marsi – Lasciava i suoi due cavalli legati con una corda, senza acqua né cibo e senza un riparo. Un uomo denunciato dai Carabinieri Forestali per abbandono di animali.

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri Forestali di Lecce nei Marsi (AQ), durante il controllo del territorio nella periferia di San Benedetto dei Marsi, all’interno di un terreno incolto, hanno trovato due cavalli legati con una corda che ne vincolava uno ad un piccolo albero mentre l’altro era bloccato ad un vecchio rimorchio di ferro.

Gli animali non avevano foraggio né acqua e non vi era un riparo idoneo. I militari hanno richiesto l’intervento del Servizio Veterinario della ASL che ha constatato il grave stato di magrezza degli animali e delle condizioni in cui venivano tenuti, incompatibili con la loro natura.

Convocato sul posto, il proprietario degli animali, Q. D’O. di anni 47, non giustificava la modalità di detenzione degli animali, rigettando ogni evidenza.

I Carabinieri Forestali di Lecce nei Marsi lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, in violazione all’art. 727 del Codice Penale per abbandono di animali, che prevede una pena dell’arresto fino ad un anno o un’ammenda da mille a diecimila euro.