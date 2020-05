Parco del Sole, senza mascherina e in gruppo: così non va

L’AQUILA – In gruppo sulle panchine, tra una passeggiata e una chiacchierata al Parco del Sole. In molti senza mascherina: come non ci fosse il coronavirus.

Sono giovani, gruppi di amici che hanno scelto il Parco del Sole per trascorrere un pomeriggio in compagnia. Sembra, però, che qualche regola sia stata dimenticata. A vedere le immagini che arrivano dal Parco in pochi indossano la mascherina e in pochissimi la indossano correttamente.

C’è chi la porta abbassata sul mento, chi la tiene in mano. In alcuni casi della mascherina non c’è neanche l’ombra.

Tra i bambini che passeggiano con le proprie mamme, esonerati – loro sì – dall’obbligo di indossare la mascherina al di sotto dei 6 anni, molti sono gli assembramenti alla luce del sole, con i ragazzi senza mascherina nonostante non venga mantenuta la distanza di sicurezza. Così non va.