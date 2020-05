Mercato di piazza d’Armi al completo, voglia di normalità

L’AQUILA – Prima giornata al completo per il Mercato di piazza d’Armi, tante persone “in cerca di normalità”.

Tante persone questa mattina si sono recate presso il Mercato di piazza d’Armi, ormai al completo. Sessantuno gli stalli autorizzati (50 per gli assegnatari, più 11 eventuali spuntisti), in modo tale da agevolare il distanziamento sociale e di consentire agli esercenti di applicare le misure per il contenimento del contagio del Covid 19 in base al protocollo contenuto nell’allegato 9 dell’ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 59 dello scorso 14 maggio. Queste prescrizioni varranno fino al 30 luglio, sempre tenendo conto dell’evoluzione dell’epidemia in corso.

Naturalmente, l’accesso al mercato è possibile solo con la mascherina. Il mercato potrà svolgersi nei giorni feriali e prefestivi, a partire dalle 8 e fino alle ore 14. Gli stalli potranno essere occupati ed allestiti entro le 8 e dovranno essere liberati non oltre le 14,30, onde consentire la ripulitura dell’area da parte dell’Asm, anche attraverso soluzioni disinfettanti.



Buona la prima, quindi, con tante persone che hanno voluto riassaggiare un po’ di normalità, naturalmente con mascherine, dpi e tutte le cautele del caso. Il Covid 19, infatti, ha insegnato che la “normalità” è preziosa e come tale va custodita. Soprattutto in questo momento in cui la curva dei contagi fa tirare un sospiro di sollievo è fondamentale non abbassare la guardia e continuare a seguire le regole.

Mercato di piazza d’Armi, le regole.

“La salute della collettività resta la priorità assoluta”. Lo hanno detto il sindaco Pierluigi Biondi e il vicesindaco Raffaele Daniele, annunciando la riapertura al completo. “Gli operatori del mercato, pertanto, dovranno porre molto scrupolo nel far rispettare il protocollo allegato all’ordinanza regionale, sia per proteggere se stessi che gli acquirenti. Innanzitutto i frequentatori del mercato dovranno essere informati in modo visibile sulle disposizioni delle autorità in materia di prevenzione dal contagio. Inoltre i commercianti devono sottoporsi, anche autonomamente, alla misurazione della temperatura corporea, astenendosi dall’accedere al mercato ove la stessa superi i 37,5 gradi centigradi, e dovranno munirsi di autocertificazione da presentare tutte le volte che ne venisse richiesto dagli organi di controllo. Va mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro tra gli esercenti e tra questi e i frequentatori, l’assembramento è vietato e occorrerà mettere a disposizione dei clienti dei flaconi di soluzione disinfettante, specie accanto ai dispositivi di pagamento”. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, è vietato il consumo sul posto. Come detto, mascherina obbligatoria per tutti, dal cui impiego saranno esonerati i bambini sotto i sei anni e le persone con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo di questo dispositivo di protezione.