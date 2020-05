Le nuove stanze della poesia, Carlo Carducci

Il ritratto di Carlo Carducci per la rubrica Le nuove stanze della poesia a cura di Valter Marcone.

Carlo Carducci è un giovane poeta dell’Aquila. Ha vinto nel 2016 il primo Poetry Slam studenti del Centro Sud che si è tenuto a L’Aquila organizzato da Poetry Slam Abruzzo Centro Italia.

Carlo Carducci ha partecipato alle iniziative e performance della Compagnia dei poeti con la quale lo scorso anno ha letto alcune sue poesie al Festival di Tagliacozzo.

I suoi versi sono a volte essenziali tanto da ridursi ad una parola e a volte pieni di tutta la sua cultura e di tutta la sua voglia giovanile di intraprendere viaggi in mondi nuovi.

L’uso di sostantivi aggettivati rafforza proprio questa cosmologia del linguaggio che va oltre la semplice descrizione.



Sembra entrare con forza dentro mondi sconosciuti e diversi. Pieno di immaginazione il suo impeto di vita , Carlo è un giovanissimo studente, si ritrova nei suoi versi quasi come una programmazione di vita. E alla vita questi versi dicono: “aspetta sto arrivando qanche se qualche volta non sarai come ti ho pensata”.

Dicembre declinava mortalmente.

Sulle foglie che limitavano la strada

la neve ghiacciata resisteva al sole.

Dicembre declinava solarmente.

I rami dei castagni muschiosi lasciavano l’odore di terra

impregnata di vita.

Dicembre stava morendo anche sui monti.

L’odore fino dei camini accesi arrivava alla strada che scendeva per il pendio.

I passerotti trasmettevano la diafana essenza del lume supremo.

Il sole con dicembre declinava al canto dei passerotti,

delle vite scaldate dai camini accesi.

Il suono del rivo ingrossato era salpato

dai rami di pioppo caduti,

dalle zolle di terra dell’argine.

I licheni lumineggiavano di tramonto gli esseri arborei.

Vivevo di vita col morire del dicembre

Vivevo di vita e contavo

I petali della mia anima.

Quanto gloriosa sei,

L’Aquila mia

Bagnata dalle fertili acque

Della fontana luminosa.

Quanto vive in te

L’amicizia comune

Il vociare indistinto

Delle vecchiette

Che pregano San Lustio

La distruzione.

Ricorderò

In eterno una

Nuvola

Argenteabianca

Scolorita dal gran

Calore delle fresche estati

Inimitabili.

Pregavo per te colle lacrime

Revolverate lontane del cuore

Esausto

Stanco

Tediato

Ora e per sempre.

Stanco

Tediato

Ora fino

All’ora

Scoccata

Per i morti

E

Tutti i

Tuoi

Amati

Nipoti

Deposti

Ognidove.

Odiata sepoltura

Speranza

Lacrima

Rinascita.

Io sono l’inquietante risata

Che ulula nel buio della notte.

Uno spettro immondo senza petto

Un camionista sull’autostrada

Coi tagli profondi sulle braccia.

Io sono il finale che ti aspetti

Il gioco dei clown accoltellati

Dei baristi notturni ubriachi

Le candele della setta odiata

La scritta a sangue dell’eroinomane.

Crepuscolo, face serale

Cui si adagia

la scura nube

il cielo neostellato

i cipressi affoscati

la scure del legnaiolo

Le foglie stanche

I rami intorpiditi dal dealbore

Le membra declinanti dei fumatori

Le scintille degli accendini

L’occaso dei miei sensi morti.

Ti guardavi ogni sera

Negli specchietti delle auto.

Rifrangevano i tuoi occhi

Le pozzanghere pestate.

Siamo lontani.

Sono una rondine rimasta

Al nord all’avvento dell’inverno.

Non mi circonda più

Il verdeggiare luminoso

Dei fratelli faggi.

Rimane un residuo

Di morte

Nel mio petto.

Una roccia come nido

Che ho poco protetto

Le piogge l’hanno corrosa.

Chi resta e chi va.

Resto con la morte nel piccolo petto.

Non muovo il volo.

Resto. Con la morte nel petto.

Resto. Piango. Sono solo.

Vorrei

Solo

Dimenticare

La

Vita.