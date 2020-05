L’Aquila, San Bernardino igienizzata e riaperta: arde la lampada del Santo

La Basilica di San Bernardino igienizzata e riaperta: massimo 150 persone all’interno, tutti con mascherine. L’Aquila rende omaggio al suo compatrono, San Bernardino da Siena, ai tempi del Coronavirus.

Un luogo di culto simbolo della città che è stato riaperto grazie all’igienizzazione operata dagli Alpini del 9′ Reggimento. Igienizzate la scalinata e la parte esterna: per quanto riguarda gli interni, per non rovinare gli affreschi, si è lavorato con maggiore cautela, utilizzando sostanze non aggressive che tutelano le opere d’arte

Arde la lampada del Santo: per la prima volta dagli anni 50′ l’offerta dell’olio per alimentare la lampada votiva del mausoleo di San Bernardino è stata effettuata dal sindaco e non da una scolaresca di Siena, città natale del Santo.

“Il santo che sconfisse la peste”: così è ricordato San Bernardino che conobbe l’epidemia del 1400. Un tratto che unisce l’epoca antica con quella presente e che, pertanto, è stato evocato nell’omelia con grande suggestione.

foto Cesare Ianni

Il rito si è rinnovato ieri pomeriggio nella basilica di San Bernardino durante la solenne liturgia concelebrata dal cardinale Giuseppe Petrocchi. Nella basilica, come spiega ai microfoni del Capoluogo Padre Daniele, possono entrare solo 150 persone: tutti seduti e con mascherine. Nel video, l’intervista al parroco e al Comandante del Battaglione Vicenza Tenente Colonnello Francesco Maria Sabatini