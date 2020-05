L’Aquila, atti vandalici contro gli Sbandieratori

L’AQUILA – Soliti idioti in azione anche con il Coronavirus, atti vandalici ai danni del’associazione Sbandieratori di Città di L’Aquila.

La pandemia da Covid 19 minaccia ancora le vite dei cittadini in tutto il mondo, ma la preoccupazione di qualcuno è ancora quella di arrecare danni al prossimo, senza motivo. È evidente che no, non ne stiamo uscendo migliori. Almeno non ne stanno uscendo migliori le persone che nella tarda serata di ieri si sono accanite contro un mezzo degli Sbandieratori Città di L’Aquila. A denunciare l’accaduto, i membri della stessa associazione: “Credevamo che questo difficile periodo avesse reso tutti noi delle persone migliori, ma evidentemente non è stato così. Persone ignote, nella tarda serata di ieri hanno compiuto questo ignobile gesto a danno della nostra associazione. Gli incivili sono stati messi in fuga da un passante che, a bordo della propria auto, ha notato la scena e ha subito avvisato le forze dell’ordine e alcuni membri del direttivo del gruppo”.

“A dover di cronaca – sottolineano dall’associazione – è giusto informare che è stata esposta regolare denuncia a carico di ignoti. I danni economici e morali andranno a influire negativamente sui futuri progetti che l’associazione aveva in programma, dato che vive di manifestazioni e feste che in questo periodo storico sono state sospese. Non ci aspettiamo che coloro che hanno agito si costituiscano e risarciscano quanto arrecato, ma gradiremo un messaggio di scuse anche in anonimato. Torneremo più forti di prima, con la nostra passione, la nostra grinta e l’incolmabile amore per la nostra città! Nessun gesto di questo tipo potrà abbatterci”.