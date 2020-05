Coronavirus, analisi tamponi in 20 minuti all’ospedale di Avezzano

Dal 2 giugno il laboratorio analisi dell’ospedale di Avezzano nella rete nazionale dei laboratori Covid – 19. Test rapidi per i tamponi.

“La Regione rende noto di aver completato l’iter per il laboratorio analisi dei tamponi per l’ospedale di Avezzano“. Lo annuncia su Facebook il vice sindaco di Civitella Roveto, Pierluigi Oddi, spiegando: “Si resta in attesa del via libera del Ministero della Salute per l’inserimento dello stesso nella rete nazionale dei laboratori Covid pubblici, che avverrà, secondo previsioni, il 2 giugno“.

“I test dei tamponi che si svolgeranno al laboratorio analisi dell’ospedale di Avezzano – spiega il vice sindaco – avranno la particolarità di essere test rapidi, il cui esito è stimato in circa 20 minuti ( fino ad oggi bisognava attendere dallo zooprifilattico di Teramo, dove erano spediti, dalle 24 alle 48 ore)”.