Canistro, acque del Liri marroni: chiesti controlli

Acque del Liri di colore marrone, tendente al grigio: a Canistro, direzione Capistrello, si presentava così il fiume Liri, nella giornata di ieri.

Ieri pomeriggio è stato effettuato un sopralluogo sul Fiume Liri con Andrea Sabatini, Presidente ASD. Pescatori Monte Viglio di Civitella Roveto, Angelo Mariani, consigliere del Comune di Canistro e Pierluigi Oddi, vicesindaco di Civitella.

Il sopralluogo è stato effettuato nel Comune di Canistro, direzione Capistrello: “a Civitella Roveto l’acqua già si presentava un po’ più limpida” rendono noto

“Tenuto conto degli episodi già verificatisi in passato, al solo scopo precauzionale, comunichiamo che stiamo provvedendo ad informare le autorità competenti e i Carabinieri-Forestale per effettuare dei controlli e per verificare cause, fatti e circostanze. Nel contempo chiederemo che vengano disposte ed intensificate analisi da parte dell’ARTA”