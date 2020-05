Scuole paritarie, Genovesi: “Tuteliamo il diritto all’istruzione”

L’intervento del commissario provinciale aquilano della Lega, Tiziano Genovesi, sulle scuole paritarie.

“Paradossale essere arrivati al punto da dover tutelare il diritto all’istruzione“, così il commissario provinciale aquilano della Lega nella nota inviata per difendere le istanze delle scuole paritarie.

“Gli istituti paritari – scrive Genovesi – svolgono un servizio pubblico, caratterizzato da un progetto educativo e da un programma formativo perseguiti con dedizione e professionalità, permettendo al bilancio dello Stato un risparmio annuale di circa 7mila euro ad alunno. Nella città di Avezzano contiamo ben 10 strutture, più di 1000 studenti e 200 educatori e, in caso di fallimento, 1000 studenti si riverserebbero sul sistema pubblico, con un costo per lo Stato e con un problema per il rispetto del distanziamento all’interno delle classi causato dall’incremento di alunni. Confidiamo nella fase di discussione nelle aule parlamentari per dare luce ai dimenticati da Conte e dalle varie task force”.