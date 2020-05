L’Aquila – Giovedì tempo asciutto nel corso della giornata con nuvolosità irregolare al mattino, sole prevalente nel pomeriggio; in serata i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +8°C e +17°C.

In Abruzzo possibili addensamenti in mattinata sui settori meridionali, ampi spazi di sereno nel pomeriggio sulla costa e sulle aree interne; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni su tutta la regione.

In Italia al Nord tempo stabile e soleggiato per gran parte della giornata salvo possibilità di brevi acquazzoni sulle Alpi sud occidentali. Nubi in aumento in serata ma senza fenomeni. Al Centro cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi sia al mattino che nelle ore pomeridiane e serali, locali addensamenti a inizio giornata sull’Abruzzo ma con tempo asciutto. Al Sud prima parte del giorno con molte piogge sui settori peninsulari e nord della Sicilia, rapido miglioramento a seguire con schiarite sempre più ampie.

Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori minimi.

(Centro Meteo Italiano)