L’Aquila centro, dopo la grandine tombini calcificati

Quando piove il centro storico dell’Aquila diventa una specie di “palude”; questo perchè a causa delle polveri e dei materiali di risulta dei cantieri i tombini si calcificano.

Il problema dei tombini ostruiti in centro storico va di pari passo con la ricostruzione e, in una giornata come ieri caratterizzata dalla forte pioggia e dalla grandine, la conseguenza è che alcuni punti della città si allagano.

Questa mattina intanto gli operai in centro hanno ovviato al problema liberando alcuni tombini dai 20cm di fango piombati ieri.

“Il problema – scrive Alessio Ludovici sul suo profilo Facebook dove ha documentato con le foto allegate all’articolo la situazione dei tombini ostruiti – non sono le bombe d’acqua ma lo stato di totale sporcizia dei cantieri fuori dalla bomboniera dell’asse centrale: i tombini sono perennemente calcificati”.