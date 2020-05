Benvenuto, Filippo!

Tanti auguri per la nascita di Filippo, il secondo genito della famiglia Bianchi.

È nato Filippo, il secondo genito della famiglia Bianchi, oggi, 20 maggio alle 10.04. La famiglia si allarga e la sorellina Asia avrà il tanto atteso compagno di giochi e di vita. Auguri immensi a mamma Simona e papà Claudio!

Questa mattina c’è stato un tam tam scatenato di messaggi per avere notizie visto il periodo blindatissimo che stiamo vivendo. Ma una cosa è certa Filippo una volta a casa non sarà solo, sarà un altro piccolo cuoricino che si aggiunge a una famiglia numerosissima dove non mancheranno compagni di giochi.

Ben arrivato e buona vita piccolino!

Tanti auguri anche da Francesca e da tutta la redazione de IlCapoluogo.it.